El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) anunció la agenda de actividades que se desarrollarán este sábado en distintos escenarios municipales de Mar del Plata, con propuestas que incluyen diseño, música para las infancias y espectáculos de tango.

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En el Centro Cultural Villa Victoria (Matheu 1851), de 12:00 a 18:00 se realizará Etcétera.zip, una edición del festival Etcétera que reúne a la comunidad creativa con charlas, talleres, feria de diseño e intervenciones artísticas con música en vivo.

En tanto, el Museo Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia (avenida Libertad 3099) recibirá a las 16:00 al dúo Las Magdalenas, con un espectáculo musical orientado a toda la familia.

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La jornada continuará con propuestas dedicadas al tango. A las 20:00, en el Teatro Colón (Yrigoyen 1665), se presentará la Orquesta Municipal de Tango bajo la dirección del maestro Julio Dávila.

También a las 20:00, en la Casa Mariano Mores (Alem 2469), la compañía coreográfica Tango Furia ofrecerá un espectáculo inmersivo con entrada gratuita. Bajo la dirección de Emmanuel Marín, la propuesta combina la danza tanguera con otros estilos como el rockabilly. Se recomienda asistir con 30 minutos de antelación debido a la capacidad limitada del espacio.

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