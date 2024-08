Tras meses de lucha y medidas de fuerza por parte de los trabajadores municipales para conseguir un acuerdo paritario con el Ejecutivo local, el pasado viernes ambos sectores llegaron a un acuerdo y de ese modo cesaría la tensión hasta noviembre.

En esta oportunidad, acordaron un 29% en tres tramos, siendo un 10% en agosto y septiembre y un 9% en octubre para reunirse a negociar de nuevo en el anteúltimo mes del año.

Sin embargo, el sector de trabajadores de la salud municipal indicaron que pese a su gran potencial, hoy se encuentra trabajando a un 30% tanto por los bajos salarios que poseen como por falta de inversión, en un “plan de desmantelamiento acorde al nacional”.

Sobre esto, Micaela D'Ambra, secretaria general de CICOP Mar del Plata dialogó con El Marplatense y dijo: “Estamos atravesando una situación cada vez más crítica. Si bien la semana pasada se consiguió para todos los municipales del partido un aumento salarial, que de hecho nosotros lo catalogamos como un logro parcial porque fue superador a la propuesta inicial del Ejecutivo; la cual se planteaba como algo irreversible. Sin embargo, lo que nosotros perdimos de salario en el primer semestre fue un 60% y eso todavía no llegamos a recuperarlo. Por lo tanto, no cambian reamente las condiciones remunerativas de nuestro labor ni las condiciones en las que lo hacemos”.

"Tampoco cambia las condiciones en las que los marplatenses acceden a la salud, por eso decimos que es un logro parcial, porque todavía nos quedan muchos reclamos por plantear y conseguir. No solo por lo salarial, porque hoy un enfermero que tiene una carga horaria de 36 horas semanales hoy cobra alrededor de $600000. Indudablemente la mayoría de ellos tiene más de un trabajo. Los médicos cerca de $500000, teniendo en cuenta de tanto ellos como otras profesiones, pagan $190000 por mes para poder ejercer", expresó.

"Esos son los sueldos que tenemos los trabajadores de la salud, quienes sostenemos en esta situación crítica del país y que hace crujir el sistema sanitario también. En Mar del Plata, hay 200 mil personas que solo tienen la cobertura estatal exclusiva de salud y los otros 200 mil, si bien tienen prepagas u obras sociales, por los aumentos o desregulaciones de las mismas, la gente no puede afrontar los copagos ni hasta las cuotas, volcándose así a la salud pública", siguió desde CICOP.

Y agregó que "esto genera una sobrecarga en el sistema y el desfinanciamiento a nivel municipal se acelera cada vez más. En la gestión anterior de Guillermo Montenegro, ya veníamos viendo y denunciando un desmantelamiento paulatino de diferentes áreas en cuanto a insumos, medicamentos y recursos humanos, siendo que el recorte de las horas extras hace que hoy no se pueda garantizar las guardias con equipo completo".

"También tenemos centros de salud sin seguridad y esto hace que los trabajadores de la salud nos sintamos desprotegidos en lo concreto, afrontando situaciones violentas. Estamos expuestos a situaciones que entendemos que no tendríamos que pasar", indicó la referente.

"Lo principal de todo esto es que por los bajos salarios y por las condiciones laborales que tenemos, hay profesionales que evalúan la renuncia. De hecho después del acuerdo paritario de la semana pasada. Incluso luego de ello, renunciaron médicos porque ven otras ofertas en donde hay mejores situaciones. No solo hablamos de lo económico, sino también venimos sufriendo la realidad de los centros de salud pro la falta de medicamentos, de insumos, de mantenimiento edilicio, falta de seguridad, tuvimos represalias, hostigamientos, persecución laboral por las medidas de lucha, traslados innecesarios", mencionó.

"El clima laboral que se vive en la Secretaría de Salud no es propicio para el desarrollo, no solo profesional sino también de políticas públicas que cuiden a la población, para lo cual nosotros nos formamos y trabajamos", aclaró D'Ambra.

"Mar del Plata tiene mucho potencial en términos de salud, posee 1200 trabajadores, 33 centros de salud, con especialidades médicas ambulatorias, servicio de emergencias, pero hoy funciona a un 30%. No porque no haya recursos sino por una decisión política del gobierno local, en sintonía con nación para desmantelar lo público y no garantizar derechos, ya que no se ven como una prioridad", concluyó.