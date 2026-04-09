En las primeras semanas de abril, especialistas detectaron un aumento en la circulación de una nueva variante de COVID-19 en Estados Unidos, lo que encendió las alertas en el sistema de salud.

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El linaje, denominado BA.3.2 y apodado “Cicada”, incrementó su presencia en el país y ya aparece en más del 20% de las muestras analizadas en aguas residuales, según sistemas de monitoreo epidemiológico.

De acuerdo con datos de organismos como el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta variante fue identificada inicialmente en 2025 y actualmente tiene presencia confirmada en al menos 25 estados, además de haberse detectado en varios países.

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Los especialistas explican que este sublinaje forma parte de la familia Ómicron y presenta una gran cantidad de mutaciones, lo que podría dificultar la respuesta del sistema inmunológico, tanto en personas vacunadas como en quienes ya tuvieron la enfermedad.

A pesar de su expansión, por el momento no hay evidencia de que cause cuadros más graves que otras variantes, aunque su evolución sigue bajo vigilancia ante la posibilidad de que genere un aumento de casos en los próximos meses.

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Las autoridades sanitarias insisten en mantener las medidas de prevención y recomiendan la vacunación, especialmente en los grupos de riesgo, como principal herramienta para reducir complicaciones.