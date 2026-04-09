casos covid

Advierten por el crecimiento de una nueva variante de COVID-19 en Estados Unidos
Se trata de un sublinaje que ya fue detectado en más de 25 estados y es seguido de cerca por autoridades sanitarias.
Se trata de un sublinaje que ya fue detectado en más de 25 estados y es seguido de cerca por autoridades sanitarias.
El abogado Julio Razona hizo una presentación ante la Justicia Federal de Mar del Plata. La denuncia es por “incumplimiento del deber de funcionario público” y “ejercicio ilegal de la medicina”.
Los contagiados en el distrito corresponden 12 positivos en Miramar y 2 en Otamendi detectados este jueves.