La supermodelo brasileña Adriana Lima, ícono mundial de la moda y una de las figuras más emblemáticas de Victoria’s Secret, llegó este jueves a Buenos Aires para protagonizar un evento exclusivo en el marco de la campaña de San Valentín.

La presencia de Lima, reconocida internacionalmente por su carrera en las pasarelas y por ser una de las estrellas históricas de la marca, generó gran expectativa entre fanáticos, influencers y amantes de la moda.

Invitada por Victoria’s Secret, participó del encuentro “Very VS Valentines” en un conocido shopping porteño, donde cientos de seguidores pudieron verla de cerca. Los asistentes seleccionados mediante sorteo tuvieron la oportunidad de saludarla, sacarse fotos y llevarse autógrafos en un meet & greet muy concurrido.

Entre las figuras que acompañaron a Lima estuvieron varias influencers locales que compartieron la experiencia en sus redes sociales, haciendo que la visita se convirtiera rápidamente en tendencia.

Aunque su estancia fue corta , ya que regresó al aeropuerto para seguir con sus compromisos internacionales, su paso por la ciudad dejó una fuerte impronta en el ambiente fashion y en las plataformas digitales.



