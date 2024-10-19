

En un emotivo encuentro, Adrián Caballero entrevistó a Mariana Gerez, vicepresidenta de la Asociación Civil Rosas del Mar, en el marco del mes rosa, dedicado a la concientización sobre el cáncer de mama.

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Mariana, quien en 2019 fue diagnosticada con esta enfermedad, compartió su experiencia, el profundo impacto que tuvo en su vida y la de muchas mujeres en Mar del Plata.

La conversación comenzó con un cálido intercambio de palabras entre Adrián y Mariana, quien agradeció el apoyo y la amistad del comunicador. Al hablar de su diagnóstico, Mariana recordó el momento devastador en que recibió la noticia. Sin embargo, enfatizó que gracias a la detección temprana pudo superar la enfermedad. "En el 90% de los casos, cuando las mujeres se realizan los chequeos a tiempo, este tipo de cáncer es curable", afirmó con determinación.

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Mariana y el equipo de Rosas del Mar trabajan incansablemente para difundir la importancia de los chequeos anuales. "Es fundamental que las mujeres tengan en sus calendarios la cita con el médico", recalcó. La concientización no solo se limita a la salud física, sino que también se extiende al apoyo emocional que las mujeres pueden encontrar al compartir sus historias.

El remo se ha convertido en un símbolo de superación para Mariana y su equipo. Ella explicó que este deporte no solo ayuda en la recuperación física, sino que también fomenta un sentido de comunidad. "Remar juntas no solo es un ejercicio, sino un acto de solidaridad", comentó, subrayando los beneficios del movimiento repetitivo que previene el linfedema, una complicación común tras el tratamiento del cáncer de mama.

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La Asociación Civil Rosas del Mar ha crecido considerablemente desde su fundación, pasando de 15 a más de 40 integrantes. Mariana invitó a la comunidad a participar y colaborar. "Necesitamos apoyo económico para adquirir chalecos salvavidas y un nuevo bote dragón", compartió, destacando la importancia de la colaboración para continuar con su labor.

El mensaje final de Mariana fue claro, el cáncer de mama no define a las mujeres. Con la ayuda de la comunidad y el deporte, es posible llevar una vida plena y activa después del diagnóstico. La difusión de estas historias es crucial, y Adrián Caballero se comprometió a seguir apoyando esta importante causa.

Esta entrevista no solo resalta la lucha contra el cáncer de mama, sino también el poder de la comunidad y la amistad en los momentos más difíciles. En este mes rosa, la historia de Mariana Gerez sirve como un recordatorio de esperanza y solidaridad.