En la que él mismo presentó como su última conferencia de prensa del año, el vocero presidencial Manuel Adorni habló sobre las versiones de que podría ser candidato de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas 2025. Además, confirmó que el Gobierno busca avanzar con la eliminación de las PASO.

Al ser consultado sobre si va a jugar en las próxima votación, el portavoz no fue contundente, pero dejó la puerta abierta a la decisión de Javier Milei. "Si el Presidente me lo pide, por supuesto", confirmó y luego bromeó con que lo mismo haría "si me pide irme a mi casa".

La respuesta de Adorni se inscribe en medio de una semana en la que se tensó la negociación entre el oficialismo y el PRO por el armado electoral y la posibilidad de una fusión. A tal punto que Milei le puso un ultimátum a Mauricio Macri el domingo, al plantear que sólo aceptará una alianza si se da en todo el país y no sólo en algunos distritos. El ex mandatario aceptó la propuesta, aunque le puso condiciones.

Hace ya tiempo que se viene barajando en el oficialismo la candidatura de Adorni, al igual que la de la hermana del presidente, Karina Milei. De hecho, el mandatario habló del tema a principio de mes en su discurso en el Encuentro de Líderes del Cronista.

Allí contó una anécdota de fines de 2018, cuando Benegas Lynch hijo le dijo que lo necesitaban para dar la batalla cultural y él le respondió que no se iba a meter en política. "Por lo tanto, les pido que no me pregunten qué va a hacer mi hermana. Porque si no supe conmigo, imagínense con mi hermana... Con Adorni tampoco, porque tampoco lo sé. Depende de Adorni", afirmó y dejó en sus manos la resolución. Sin embargo, hoy su vocero le devolvió el peso de ser quien debe decidir ser candidato o no.

El Gobierno quiere eliminar las PASO en 2025

En sintonía con lo que planteó días atrás el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, Adorni confirmó la intención del oficialismo de eliminar las PASO por considerarlas un gasto innecesario.

"Hay un tema de fondo que es hacerle gastar a los argentinos 150 millones de dólares. Es lo que se calcula que costaría las PASO si se hicieran hoy. Nos resulta absolutamente innecesario", aseveró y dejó abierta la posibilidad de que el tema sea tratado por el Congreso en sesiones extraordinarias, que aún no fueron convocadas.

