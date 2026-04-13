Este lunes comenzarán a declarar como testigos las dos mujeres que le prestaron 100 mil dólares al funcionario, quienes deberán aportar documentación ante la Justicia.

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En el entorno del funcionario sostienen que “todavía ni siquiera está imputado” y descartan una renuncia, al remarcar que debe respetarse el principio de inocencia.

Mientras tanto, Adorni volverá a mostrarse en actividades oficiales y se pondrá al frente de la estrategia parlamentaria del oficialismo, que ya tiene en agenda nuevas reformas para impulsar en el Congreso.

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Entre los objetivos inmediatos aparece la sesión prevista para el 22 de abril, donde el Gobierno buscará avanzar con el proyecto de “Hojarasca”, que propone derogar normas consideradas obsoletas, y con la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

En paralelo, el oficialismo prepara nuevas iniciativas vinculadas a la propiedad privada y al endurecimiento de penas por denuncias falsas, que serían tratadas más adelante en el Senado.

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Como gesto de respaldo político, está previsto que el viernes se realice una nueva reunión de la mesa política, con la participación de funcionarios clave del Gobierno y referentes de La Libertad Avanza.

Fuente: Infobae