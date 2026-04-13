Adorni vuelve a reunir a la mesa política en una semana clave por la causa: “Rige el principio de inocencia”
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, retomará su agenda pública y encabezará una nueva reunión de la mesa política del Gobierno en una semana marcada por el avance de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
Este lunes comenzarán a declarar como testigos las dos mujeres que le prestaron 100 mil dólares al funcionario, quienes deberán aportar documentación ante la Justicia.
En el entorno del funcionario sostienen que “todavía ni siquiera está imputado” y descartan una renuncia, al remarcar que debe respetarse el principio de inocencia.
Mientras tanto, Adorni volverá a mostrarse en actividades oficiales y se pondrá al frente de la estrategia parlamentaria del oficialismo, que ya tiene en agenda nuevas reformas para impulsar en el Congreso.
Entre los objetivos inmediatos aparece la sesión prevista para el 22 de abril, donde el Gobierno buscará avanzar con el proyecto de “Hojarasca”, que propone derogar normas consideradas obsoletas, y con la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes.
En paralelo, el oficialismo prepara nuevas iniciativas vinculadas a la propiedad privada y al endurecimiento de penas por denuncias falsas, que serían tratadas más adelante en el Senado.
Como gesto de respaldo político, está previsto que el viernes se realice una nueva reunión de la mesa política, con la participación de funcionarios clave del Gobierno y referentes de La Libertad Avanza.
Fuente: Infobae
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