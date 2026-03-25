El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reapareció públicamente en la Casa Rosada en medio de la controversia por sus viajes y defendió su situación personal: “No tengo nada que esconder, mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno”.

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Se trató de su primera conferencia de prensa en casi dos meses, en un contexto marcado por críticas de la oposición y tensiones internas. La reaparición forma parte de una estrategia oficial para recuperar centralidad política y salir del foco de las polémicas.

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En ese marco, el funcionario anunció el envío de reformas al Congreso con el objetivo de relanzar la agenda del Gobierno. Entre las iniciativas en estudio se encuentra la creación de un fondo para financiar la compra de armamento para las Fuerzas Armadas, utilizando un porcentaje de la venta de activos estatales.

Al mismo tiempo, Adorni retomará las reuniones mano a mano con integrantes del gabinete para coordinar la gestión y ordenar prioridades. Entre los funcionarios con los que prevé reunirse figuran Federico Sturzenegger, Juan Bautista Mahiques, Sandra Pettovello y Alejandra Monteoliva.

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La reactivación de su agenda incluye también una mayor exposición pública. En los próximos días está prevista una actividad junto al presidente Javier Milei y Karina Milei, en una señal de respaldo político dentro del oficialismo.

El relanzamiento se produce tras semanas de cuestionamientos por sus viajes al exterior, la participación de su esposa en comitivas oficiales y la difusión de una propiedad no incluida en su declaración jurada. Estas situaciones derivaron en pedidos de informes, intentos de interpelación y presentaciones judiciales.

Además, el jefe de Gabinete aún no presentó su informe de gestión ante el Congreso, como establece la Constitución. Desde el oficialismo anticipan que lo hará en abril, aunque la demora continúa generando presión política y críticas desde la oposición.