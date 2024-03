El vocero presidencial, Manuel Adorni, negó hoy la interna entre el presidente Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel, al asegurar que “no hay ningún tipo de pelea”, pese al comunicado que el Gobierno difundió anoche en el que cuestionaba la “agenda inconsulta” del Senado. Y acusó al periodismo de hacer “una mala lectura” de ese documento.

“Nos sentimos sorprendidos por la mala lectura que hubo del comunicado. Fue firme, pero dedicado contra la casta política. No entendemos por qué se hizo una lectura desacertada. Todo lo que he leído en los medios, mostraban una mala lectura del comunicado”, sostuvo el portavoz.

“Hacen un mundo donde no lo hay. No hay ningún problema en la relación entre el presidente Milei y la vicepresidente Victoria Villarruel”, apuntó Adorni y remarcó: “Estuve desayunando hoy con el presidente y les garantizo que no hay ningún tipo de problema”.

Y en esa línea, insistió: “Las diferencias de algún ministro son cuestiones de interpretación y entendemos que la doctora Villarruel ha hecho la interpretación que creyó más conveniente y más correcta”, explicó el funcionario e insistió: “Si quieren inventar una interna no lo van a lograr porque no la hay”.

Adorni incluso buscó despegar a Milei de las expresiones del diputado nacional José Luis Espert, quien esta semana se sumó formalmente a La Libertad Avanza, y deslizó que Villarruel podría haber intentado desestabilizar al Gobierno. “Tal como interpretaron mal el comunicado, acusándonos de haberlo dirigido a la doctora Villarruel, efectivamente Espert por ahí no tenía el conocimiento fino y, como les pasa a muchos que ven la tele y leen el diario, ante una mirada y mala lectura del periodismo siguió esa línea. No deja de ser una opinión de él”, dijo el vocero.

En tanto, esta mañana, durante una entrevista en Radio Rivadavia, el ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró que Villarruel cedió a la presión de algunos sectores opositores, particularmente del kirchnerismo, negó intencionalidad política, pero sostuvo que podría haber esperado para dar el visto bueno al tratamiento del DNU.

“Ceder a la presión implica incluir un tema. Esto es una discusión de tipo político entre sectores de la oposición y el Gobierno, cuando hay más de 100 DNU’s pendientes de tratamiento por la comisión bicameral. El bloque kirchnerista en el Senado, en un acto claramente opositor y para debilitar al Gobierno, presiona para poner este tema dentro del temario de la sesión, cuando no ha sido tratado por la comisión bicameral y cuando hay cientos de DNU que nunca han sido tratados. Quienes intentan desestabilizar al Gobierno claramente son los senadores del kirchnerismo”, sostuvo.

En medio de la polémica, con 45 senadores presentes y 27 ausentes, finalmente se consiguió hoy el quórum necesario para comenzar la sesión en la Cámara de Senadores y tratar, entre otras leyes, el mega DNU (70/23) de desregulación de la economía.

Fuente: DIB