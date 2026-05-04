El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, rechazó que el Gobierno haya ejercido censura sobre el periodismo acreditado en la Casa Rosada y aseguró que las decisiones adoptadas no implicaron restricciones a la libertad de prensa.

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Durante una conferencia realizada este lunes, luego de la reapertura de la sala de periodistas en Balcarce 50, el funcionario evitó responder preguntas vinculadas a sus viajes y a la compra de inmuebles en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. En ese sentido, afirmó que solo dará explicaciones ante la Justicia y que informará su patrimonio cuando corresponda la presentación de su declaración jurada.



El regreso de las conferencias se produjo tras más de diez días sin actividad formal con la prensa. Sin embargo, la reapertura estuvo envuelta en polémica, ya que no se permitió el ingreso de periodistas acreditados de TN y eltrece.

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En medio de cuestionamientos de la oposición, el Gobierno busca retomar la agenda pública mientras avanza la investigación judicial. La situación generó nuevas tensiones con el periodismo y reavivó el debate sobre el acceso a la información en la sede gubernamental.

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