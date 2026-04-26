La estructura del informe fue acordada el miércoles pasado en una reunión entre el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Levitt, y el secretario parlamentario de Diputados, Adrián Pagán, en el salón Delia Parodi del Palacio Legislativo.

Ads

Adorni abrirá con una presentación de aproximadamente una hora sobre la marcha de la gestión. Luego, los legisladores dispondrán de cinco minutos cada uno para formular preguntas. Las intervenciones se organizarán en tres tandas: la primera para los nueve bloques menores, con 50 minutos en total; la segunda para los interbloques Innovación Federal, Unidos y Fuerzas del Cambio, con 51 minutos combinados; y la tercera para Unión por la Patria, con 68 minutos. Al cierre de cada tanda, Adorni dispondrá de 20 minutos para responder.

No habrá reunión previa de Labor Parlamentaria. Desde la presidencia de la Cámara, a cargo de Martín Menem, lo justificaron como una instancia normada por reglamento.

Ads

El jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, tendrá a su cargo el discurso de cierre, sin preguntas al ministro coordinador.

El informe oral complementará un documento escrito que Jefatura de Gabinete enviará en los próximos días con respuestas a las 2.000 preguntas presentadas por la oposición, consolidadas desde las más de 4.000 originales que contenían reiteraciones.

Ads

Fuente: NA