El jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni, se refirió a las críticas que surgieron luego de su participación en actividades oficiales en Nueva York y reconoció que algunas de sus declaraciones generaron controversia. El funcionario sostuvo que, aunque intenta actuar correctamente, también puede cometer errores.

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La discusión pública se originó tras la difusión de imágenes de la delegación que participó en el evento “Argentina Week”, donde también estuvo presente la pareja de Adorni, lo que provocó cuestionamientos políticos y pedidos de informes por parte de legisladores opositores.

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En una entrevista realizada en Nueva York, el funcionario explicó que su esposa fue invitada a viajar y aseguró que su presencia no implicó gastos para el Estado. Sin embargo, admitió que algunas de sus palabras al intentar justificar la situación fueron desafortunadas.

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Adorni también reconoció que el episodio tuvo impacto en su vida personal y profesional, al señalar que atravesó uno de los momentos más difíciles desde que ocupa responsabilidades en el gobierno. A pesar de la polémica, afirmó que está tranquilo con su accionar y que el error debe servir como aprendizaje.

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