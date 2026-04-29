El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, rechazó presentar su renuncia y defendió su gestión durante su informe ante la Cámara de Diputados, donde también respondió cuestionamientos sobre su patrimonio y viajes personales.

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Ante una consulta del diputado Pablo Juliano, el funcionario fue categórico: “Respecto a la pregunta acerca de si voy a presentar la renuncia o si voy a continuar como jefe de Gabinete, quiero dejarles en claro que no. Por el contrario, estoy acá dando la cara”.

Además, sostuvo que su rol al frente del gabinete es un “orgullo” y remarcó: “El Presidente me confió el honor y responsabilidad de coordinar el Gabinete más reformista de la historia”.

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Durante su exposición, también se refirió a las investigaciones judiciales vinculadas a sus viajes personales, asegurando que “he afrontado yo mismo los pagos de todos los viajes que realicé con mi familia” y que no existió financiamiento de terceros ni uso de recursos públicos.

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En ese sentido, remarcó que “el Estado Nacional no registra ningún pago de costos sobre mis viajes personales” y cuestionó las denuncias públicas al afirmar que son “tendenciosas” y “falsas”.

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Sobre la inclusión de su esposa, Bettina Angeletti, en un viaje oficial, explicó que la Justicia determinó que no hubo irregularidades: “La misión fue debidamente autorizada y no hubo delito”.

Asimismo, indicó que la causa fue archivada y subrayó que no existió gasto alguno por parte del Estado en concepto de viáticos, alojamiento o transporte.

Con relación a su patrimonio, afirmó haber cumplido con la Ley de Etica Pública y anticipó que presentará su declaración jurada dentro de los plazos establecidos.

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Finalmente, el funcionario aseguró: “No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”, y apuntó contra la oposición al sostener que se intentan instalar “operaciones políticas” en su contra.

Fuente: con información de Noticias Argentinas