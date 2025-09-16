El vocero presidencial, Manuel Adorni, destacó este martes que el presidente Javier Milei envió al Congreso de la Nación el proyecto de Presupuesto 2026, al que definió como “la ley de leyes que ordena los gastos del Estado nacional”.

Según detalló, la propuesta contempla incrementos por encima de la inflación en áreas clave: un 8% en educación, un 17% en salud, un 5% en jubilaciones y pensiones por discapacidad, además de un monto de 4,8 billones de pesos destinado a las universidades nacionales.

“Sería muy fácil para esta administración patear los problemas para adelante, aumentar los presupuestos de todas las áreas del Estado y financiarlos con emisión monetaria, como ya se ha probado y fracasado. Este Gobierno no lo va a hacer, porque es la diferencia entre la demagogia de un populista que quiere ganar una elección y quienes trabajan honestamente para que los argentinos logren vivir mejor”, señaló Adorni.

El funcionario remarcó que el 85% de lo recaudado por el Estado se destinará a salud, educación y jubilaciones, garantizando al mismo tiempo el equilibrio fiscal. “Ya probamos el camino del déficit con emisión y nos llevó a la inflación más alta del mundo, con una deuda pública en torno a los 500 mil millones de dólares y reservas negativas”, advirtió.

Adorni también resaltó que se trata del primer presupuesto que incorpora el régimen de extensiones recíprocas para recomponer la relación entre Nación y provincias, y reiteró que “las cuentas tienen que cerrar” porque “si se quiere aumentar el gasto, hay que explicar de dónde saldrán los recursos”.

En otro tramo de la conferencia, anunció que el Gobierno impulsará la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina, mediante una licitación nacional e internacional para vender el 44% de sus acciones, mientras que el Estado mantendrá el 51%. Asimismo, informó la derogación de un artículo de la Resolución 2400/2023 de la Superintendencia de Servicios de Salud que habilitaba a las prepagas a quedarse con el excedente de los aportes: “A partir de ahora, esos fondos serán de los trabajadores”, precisó.

“El orden en las cuentas públicas es el único camino para construir un futuro mejor. El camino contrario implica condenar a la Argentina a vivir en un tormentoso presente constante”, concluyó el vocero.