Adorni defendió el plan económico en el Congreso: “Pasamos del 211,4% al 31,5% de inflación”
El jefe de Gabinete expuso durante horas ante Diputados, destacó la baja de la inflación y la pobreza, y respondió críticas de la oposición en medio de un fuerte operativo de seguridad.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó su informe de gestión ante el Congreso con un fuerte respaldo del presidente Javier Milei. Durante su exposición, defendió el rumbo económico del Gobierno y remarcó que la inflación cayó del 211,4% al 31,5%, al tiempo que aseguró que la pobreza descendió al 28,2%, “su nivel más bajo en siete años”.
En un discurso atravesado por críticas a la oposición, apuntó contra el kirchnerismo y cuestionó la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. “Antes la obra pública era una excusa para que la política se beneficiara a costa de los argentinos”, sostuvo al justificar el avance de concesiones privadas en infraestructura.
Adorni también defendió el ajuste fiscal impulsado por el Ejecutivo y afirmó que “cada recorte en el Estado es mayor prosperidad futura”. En ese sentido, indicó que se redujo el gasto público a su nivel más bajo en una década y que hubo una disminución de más de 65 mil empleados estatales, con un ahorro anual superior a los 2500 millones de dólares.
La jornada estuvo marcada por un amplio operativo de seguridad en las inmediaciones del Congreso y un intenso intercambio político: el funcionario recibió miles de consultas de legisladores y respondió más de 2000 preguntas en una sesión que se extendió por varias horas, en un contexto también atravesado por cuestionamientos vinculados a causas judiciales en curso.
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