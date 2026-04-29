El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó su informe de gestión ante el Congreso con un fuerte respaldo del presidente Javier Milei. Durante su exposición, defendió el rumbo económico del Gobierno y remarcó que la inflación cayó del 211,4% al 31,5%, al tiempo que aseguró que la pobreza descendió al 28,2%, “su nivel más bajo en siete años”.

Ads

Puede interesarte

En un discurso atravesado por críticas a la oposición, apuntó contra el kirchnerismo y cuestionó la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. “Antes la obra pública era una excusa para que la política se beneficiara a costa de los argentinos”, sostuvo al justificar el avance de concesiones privadas en infraestructura.

Ads

Adorni también defendió el ajuste fiscal impulsado por el Ejecutivo y afirmó que “cada recorte en el Estado es mayor prosperidad futura”. En ese sentido, indicó que se redujo el gasto público a su nivel más bajo en una década y que hubo una disminución de más de 65 mil empleados estatales, con un ahorro anual superior a los 2500 millones de dólares.

La jornada estuvo marcada por un amplio operativo de seguridad en las inmediaciones del Congreso y un intenso intercambio político: el funcionario recibió miles de consultas de legisladores y respondió más de 2000 preguntas en una sesión que se extendió por varias horas, en un contexto también atravesado por cuestionamientos vinculados a causas judiciales en curso.

Ads