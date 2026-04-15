La causa judicial que investiga el patrimonio de Manuel Adorni tendrá este miércoles un nuevo capítulo con la declaración de Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, las dos jubiladas que le prestaron US$200 mil para la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito.

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Las mujeres, de 72 y 64 años, fueron citadas por el fiscal federal Gerardo Pollicita y deberán presentarse cerca de las 9 en los tribunales de Comodoro Py. Ambas habían quedado bajo la lupa luego de que trascendiera que financiaron, sin intereses, parte de la operación por la propiedad de la calle Miró, adquirida en noviembre del año pasado. Consultadas tiempo atrás, aseguraron no conocer al actual jefe de Gabinete.

Según la documentación incorporada al expediente y el testimonio de la escribana Adriana Nechevenko, el inmueble fue declarado por un valor de US$230 mil. De ese total, Adorni habría aportado US$30 mil en efectivo, mientras que los US$200 mil restantes fueron cubiertos por las vendedoras mediante un esquema de pago en cuotas que vence en noviembre de este año.

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La investigación también puso el foco en el recorrido previo de la propiedad. De acuerdo con lo que declaró el exfutbolista Hugo Morales, el departamento había sido vendido por él a las dos jubiladas en US$200 mil, una cifra inferior a la oferta inicial que manejaba una inmobiliaria. Morales explicó que el inmueble necesitaba refacciones y que, por ese motivo, aceptó la rebaja.

En paralelo, Adorni también es investigado por otra operación inmobiliaria vinculada a una vivienda en un country de Exaltación de la Cruz, que no había sido incluida en su declaración jurada, además de movimientos vinculados a viajes a Nueva York y Punta del Este.

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La declaración de Viegas y Sbabo llegará después de otra ronda de testimonios en la misma causa. La semana pasada ya comparecieron Graciela Molina, una comisaria retirada, y su hija Victoria María José Cancio, quienes también reconocieron haberle prestado dinero al funcionario, en ese caso US$100 mil, a través de un préstamo con garantía hipotecaria.

Mientras avanzan esas testimoniales, el fiscal espera además información de distintos organismos públicos, luego de que la Justicia levantara el secreto fiscal y bancario de Adorni y de su esposa. El objetivo es determinar si sus bienes, gastos, ingresos y movimientos financieros se corresponden con la situación patrimonial declarada.

Fuente: TN