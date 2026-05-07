Adorni adelantará su declaración jurada en medio de la presión interna
El jefe de Gabinete busca anticipar la presentación de sus balances mientras crecen las tensiones dentro del oficialismo por la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, trabaja junto a su abogado y su contador para presentar antes de tiempo su declaración jurada patrimonial, en medio del avance de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que lo involucra.
En la Casa Rosada aseguran que el funcionario busca justificar el origen de sus fondos y evitar errores en la documentación. El Gobierno espera que la presentación se concrete antes de julio.
La situación también profundizó las diferencias internas dentro del oficialismo. Patricia Bullrich pidió que Adorni dé explicaciones “de manera inmediata”, aunque Javier y Karina Milei continúan respaldándolo públicamente.
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