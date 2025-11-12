Dos jóvenes, de 16 y 17 años, fueron detenidos hoy por personal del Grupo de Patrulla Motorizada en la zona de la Vieja Terminal tras el intento de robo de una moto.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos observaron a los sospechosos en actitud evasiva al notar la presencia policial, desplazándose en direcciones opuestas. Fueron interceptados en Arenales al 2635, donde uno de ellos arrojó una mochila de color negro con detalles en rosa sobre la vereda.

Posteriormente, se logró contactar a la víctima, un hombre de 36 años, quien denunció que su motocicleta Zanella ZB 110 azul presentaba el tambor de arranque violentado.

Durante el procedimiento se secuestró la mochila mencionada, una yuga casera en forma de “T” y una pinza corta perno, elementos comúnmente utilizados para forzar sistemas de encendido.

La intervención fue dispuesta por la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1, a cargo de Mariana Baqueiro, quien dispuso la aprehensión de los menores y su traslado al Centro de Admisión y Derivación.

