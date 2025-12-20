Los típicos recuerdos de las vacaciones como imanes, llaveros, gorras y remeras comienzan a quedar en segundo plano. La comunidad viajera argentina se inclina cada vez más por objetos gastronómicos y productos característicos de los destinos que visita.

El dato surge de las Predicciones de Viajes 2026 del sitio especializado Booking, que en su décimo año destaca cómo los viajes se vuelven más personales y experimentales, alejándose de las convenciones para apoyarse en pasiones auténticas. Los souvenirs tradicionales ceden espacio a artículos culinarios y de diseño que transforman las cocinas en verdaderas galerías culturales.

Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking para Argentina, explicó que “es un clásico: tanto para uno mismo como para regalar, siempre terminamos llevando algún souvenir de nuestros viajes. Aunque hayamos visitado un destino muchas veces, nos gusta traernos un pedacito de ese lugar, ya sea para recordarlo o para ilusionarnos con volver”.

“Lo que muestran las Predicciones de Viaje es que, de alguna manera, el típico llavero o la remera están dando paso a objetos más relacionados con la gastronomía y lo sensorial. Los productos locales comestibles están ganando terreno, en gran parte gracias a la influencia de las redes sociales, que hoy también juegan un papel importante en cómo elegimos nuestros recuerdos de viaje. Igualmente, el caballito de mar que da el tiempo siempre tendrá un lugar en nuestros corazones”, resaltó.

El informe revela que un 74% de los argentinos consideraría comprar utensilios de cocina o artículos de despensa con diseño destacado durante las vacaciones, como frascos de especias pintados a mano o latas de aceite de oliva artesanal que también funcionan como decoración. Además, un 64% afirma que incluso viajaría a un destino específicamente conocido por sus productos.

Este cambio responde tanto al significado como a la estética. Una cuarta parte de los viajeros asegura que los recuerdos culinarios les permiten revivir un destino cada vez que cocinan, mientras otro 25% valora la artesanía local, la sustentabilidad y los métodos tradicionales. Para algunos, la exclusividad y el estilo son determinantes: el 12% elige destinos en función de recuerdos poco comunes, utensilios de edición limitada o empaques que lucen tan bien en una estantería como en redes sociales.

Basado en la experiencia de más de 29.000 viajeros de 33 países y territorios, el estudio confirmó que las vacaciones de 2026 se perfilan más individuales, experimentales y fieles a la identidad de cada viajero.