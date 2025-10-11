Por Marcelo Gobello

Nacida el 5 de enero de 1946 en Los Ángeles, Diane Hall —su verdadero nombre— adoptó el apellido materno “Keaton” al comenzar su carrera artística. Se formó en teatro y debutó en Broadway antes de llegar al cine a fines de los sesenta. Su gran salto se produjo en los años setenta de la mano de Woody Allen, con quien formó una de las duplas creativas más influyentes de la historia del cine moderno.

Su papel en Annie Hall (1977) la consagró como una figura irrepetible. Aquella mezcla de naturalidad, torpeza encantadora e inteligencia emocional le valió el Oscar a la Mejor Actriz, y redefinió el retrato de la mujer contemporánea en el cine. Con Allen rodó además títulos emblemáticos como Manhattan, Sleeper, Interiores y Love and Death, que consolidaron una estética y un humor muy ligados a su personalidad.

Pero Keaton no fue solo “la musa de Woody Allen”. En El Padrino y El Padrino II interpretó a Kay Adams, la esposa de Michael Corleone, un papel esencial dentro de la saga de Coppola que demostró su enorme rango dramático.

A lo largo de los años brilló en películas como Reds (por la que volvió a ser nominada al Oscar), Baby Boom, The First Wives Club y Something’s Gotta Give, donde demostró que el talento y el carisma no tienen edad.

En su madurez, Keaton se mantuvo activa como actriz, directora y productora, además de destacarse por su amor al arte, la fotografía y la arquitectura. Publicó varios libros de memorias y ensayos, y se convirtió en referente de estilo con su imagen inconfundible: sombreros, trajes masculinos, camisas blancas y ese aire entre tímido y desafiante que la caracterizó siempre.

En el plano personal, mantuvo relaciones conocidas con Woody Allen, Warren Beatty y Al Pacino, aunque nunca se casó. Fue madre adoptiva de dos hijos y llevó adelante una vida discreta, dedicada a su familia y a sus proyectos creativos.

Con su muerte, Hollywood pierde una figura única, capaz de conjugar humor, melancolía y elegancia sin artificios.

Diane Keaton fue una mujer adelantada a su tiempo, una actriz que transformó cada inseguridad en fuerza expresiva, cada excentricidad en sello personal. Su legado quedará grabado en la memoria del cine y en el corazón de todos los que alguna vez se enamoraron de su sonrisa, su inteligencia y su inimitable manera de ser.