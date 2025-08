Cada minuto cuenta en un accidente cerebrovascular, pero hay casos donde ni siquiera se sabe cuándo comenzaron los síntomas. El Dr. Pablo Ioli (MP 93381), presidente de la Sociedad Neurológica Argentina y jefe de Neurología del HPC, explicó en CNN las complejidades que rodean los ACV que se detectan al despertar, como fue el caso reciente de la boxeadora Alejandra “Locomotora” Castro, fallecida este lunes.

“Hay un tipo de ACV que es de difícil determinación, que se ve al despertar, o sea, cuando el paciente se despierta con el ACV instalado, y en ese caso no podemos saber la hora de inicio de los síntomas”, explicó el especialista. En estos escenarios, no es posible aplicar los tratamientos más efectivos si no se logra determinar el momento exacto en que comenzó el episodio.

Sin embargo, la medicina cuenta con herramientas avanzadas que pueden marcar la diferencia. “Se puede disponer de ciertas técnicas de imágenes, de resonancia o tomografías especiales que nos permiten determinar cuánto tejido del cerebro se ha dañado y cuánto está potencialmente salvable”, explicó Ioli. Esto permite definir si un paciente puede ser tratado, incluso si no se conoce la hora de inicio del ACV.

El neurólogo remarcó que, además del tratamiento endovascular, que tiene una ventana de tiempo más amplia, lo crucial sigue siendo el reconocimiento temprano de los síntomas y la consulta médica inmediata. “Si no llega a tiempo, seguro que no lo puede recibir. Incluso puede ocurrir que el paciente llegue a tiempo y no reciba estos tratamientos porque no es aplicable a ese tipo de ACV en particular”, advirtió.

La evaluación médica adecuada, el acceso rápido a centros de salud y el uso de tecnologías de diagnóstico por imágenes son claves para aumentar las chances de recuperación en casos complejos. La muerte de Castro vuelve a poner el foco en la importancia de la prevención, el conocimiento y la atención urgente ante cualquier señal de un posible ACV.

