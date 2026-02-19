El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) presentó el cronograma de actividades para la segunda quincena de febrero en el Centro Cultural Soriano (25 de Mayo y Catamarca).

Este viernes, de 09:00 a 14:00, se realizará la jornada denominada Enamorate de los libros, destinada al público en general. La propuesta invita a elegir un libro sin conocer su título, sin ver la tapa ni disponer de información sobre su autor.

Para la actividad se seleccionarán ejemplares vinculados al amor y la amistad, de distintos géneros y adecuados a las diferentes edades. Los libros se presentarán envueltos como obsequios e incluirán una tarjeta con una pista orientativa para la elección. En el dorso figurará el número de inventario para realizar el préstamo correspondiente.

Además, cada lector recibirá una tarjeta para escribir o dibujar una apreciación sobre el libro elegido a ciegas.

Durante la jornada también se contará con un foodtruck de café que acompañará el desarrollo de la actividad.

Por otro lado, en la sede de la biblioteca se llevarán adelante propuestas organizadas por la Biblioteca Nacional. El próximo jueves 26, de 18:00 a 20:00, se dictará un taller de Encuadernación e Ilustración con poesía japonesa Haiku, en el que se elaborará un libro único y personalizado con poesías.

En tanto, el viernes 27, de 18:00 a 19:30, se desarrollará la actividad Poesía sufi: más allá del ser, un encuentro en el que se explorará la historia y el estilo de la poesía sufí. Se leerán y analizarán textos emblemáticos de este género, con el objetivo de descubrir la profundidad de la mística islámica y su vínculo con la búsqueda espiritual.