El Museo Casa sobre el Arroyo presentó su programación de actividades para marzo, que incluye recorridos guiados por el interior de la Casa, acceso al Parque Histórico y una charla especial sobre patrimonio verde. Todas las propuestas son gratuitas y requieren reserva previa únicamente para el ingreso a la vivienda principal a través del sitio www.turismomardelplata.gob.ar.

Ads

El Ente Municipal de Turismo y Cultura informó que el Parque Histórico podrá visitarse de lunes a viernes de 08:30 a 14:30, sin incluir el acceso al interior de la casa. El lunes 23 y martes 24 el Museo permanecerá cerrado por el Feriado Nacional.

Las visitas guiadas con ingreso al interior de la Casa se realizan de lunes a viernes a las 10:00, 12:00 y 14:00. Para participar es obligatorio reservar turno mediante la web oficial, donde las inscripciones se habilitan cada viernes a partir de las 12:00 para la semana siguiente. Los recorridos se efectúan en grupos reducidos y con acompañamiento de guías del Museo.

Ads

Puede interesarte

Durante el fin de semana, el sábado 21 el Museo abrirá sus puertas de 10:00 a 14:00 para visitas guiadas al interior de la vivienda, bajo la misma modalidad de reserva previa.

Ese mismo día, de 10:00 a 14:00, se desarrollará la actividad Historia del patrimonio verde en el jardín histórico del predio. La propuesta estará a cargo del Departamento de Espacios Verdes del EMSUR y consistirá en un recorrido guiado por el parque con explicación sobre su historia y sus especies vegetales más destacadas. La actividad es gratuita, no requiere inscripción previa, tiene una duración aproximada de una hora y no incluye el ingreso a la vivienda principal.

Ads

Desde la institución se recomienda asistir con ropa adecuada, calzado cómodo y repelente, ya que la espera y el inicio de las visitas se realizan en el parque. Las actividades suspendidas por condiciones climáticas adversas no serán reprogramadas y el Museo podrá cerrar cuando la situación ambiental lo requiera.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al 420-1280, escribir a [email protected] o consultar las redes sociales oficiales @casasobreelarroyomgp.

Puede interesarte

En cuanto a las visitas articuladas con la educación formal, desde el lunes 16 y hasta el 26 de junio se recibirán solicitudes para las Visitas Educativas correspondientes al primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2026. Las actividades comenzarán el 6 de abril, son gratuitas y están destinadas a todos los niveles educativos públicos y privados. Las inscripciones se realizarán únicamente por correo electrónico a [email protected], con consultas disponibles de lunes a viernes de 08:30 a 15:00.

Ads

Las visitas educativas se desarrollarán los lunes y miércoles a las 10:00 y los martes y jueves a las 14:00, con una duración aproximada de 50 minutos y un cupo máximo de 45 personas por grupo. La experiencia incluye una introducción histórica sobre la obra de Amancio y Delfina, una audioguía o relato adaptado para público infantil, el recorrido por el interior de la Casa y actividades didácticas diseñadas según el nivel educativo.