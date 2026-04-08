La Secretaría de Salud municipal junto a las áreas de Deportes y Cultura, llevará adelante durante abril una serie de talleres gratuitos de promoción y prevención de la salud en distintos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la ciudad, con propuestas que incluyen actividad física, alimentación saludable, diabetes, espacios de orientación y actividades comunitarias.

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Las actividades están orientadas a mejorar la calidad de vida, fomentar hábitos saludables y generar espacios de encuentro. En la mayoría de los casos no requieren inscripción previa y se desarrollan en diferentes barrios con acceso libre para la comunidad.

Con relación a la actividad física, se destacan los grupos para adultos mayores en el CAPS Belisario Roldán (Rodríguez Peña 7848), que se realizan los martes y jueves de 08:30 a 09:30, junto con talleres de hábitos saludables los lunes a las 10:00. También se organizan caminatas semanales desde el CAPS Estación Camet (Ruta 2 kilómetro 293) y encuentros en la Plaza del Ala (Moreno 9200).

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En cuanto a la alimentación saludable, se realizarán talleres de nutrición en distintos centros. En el CAPS Newbery (Moreno 9375) habrá un taller de diabetes los miércoles a las 10:30, mientras que en el CAPS Alto Camet (Cura Brochero 7100) se dictará un taller de huerta el martes 14 a las 10:30 y encuentros de preparto los lunes a las 10:00.

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Además, el Centro de Salud 2 de Abril (Cisneros y Falconier) ofrecerá un taller de hábitos saludables el jueves 16 a las 10:00, el CAPS Parque Independencia (Autopista J. Newbery 3575) abordará nutrición y embarazo el martes 21 a las 11:30, y la Unidad Gerontológica (Gaboto 4697) realizará un taller de hábitos saludables el miércoles 22 a las 11:00.

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También se desarrollarán espacios grupales de orientación y escucha destinados a familiares y referentes de personas en situación de consumo. Estos encuentros se realizan el segundo jueves de cada mes a las 10:00 en el CAPS Alto Camet (Cura Brochero 7100).

En paralelo, continúan los talleres de tejido en distintos dispositivos: en el CAPS Newbery (Moreno 9375) el segundo y cuarto jueves de 10:30 a 12:00; en el CAPS Belgrano (Carmen de las Flores 1700) los viernes de 10:30 a 12:00; y en el Centro de Salud N°2 (12 de Octubre 4445) el espacio Tejidos que abrazan los lunes a las 11:00 a partir del lunes 20. Todas las propuestas son abiertas y no requieren experiencia previa.

Asimismo, el CAPS Libertad (Leguizamón 552) llevará adelante un grupo de salud integral los viernes a las 10:30, mientras que en el CAPS Ameghino (Luro 10052) se realizará un taller de cocina saludable el martes 28 en la Sociedad de Fomento Santa Rosa de Lima. En el CAPS Aeroparque (Pelayo 1780) habrá talleres de huerta los jueves 9 y 23 a las 10:00.

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En este marco, también se desarrolla el espacio Preparándote a nacer, destinado a personas gestantes, con encuentros los jueves a las 10:00 en el Centro de Salud N°1 (Colón 3284) y los lunes a las 10:00 en el CAPS Alto Camet (Cura Brochero 7100). La propuesta brinda herramientas para el acompañamiento del embarazo, el parto y la crianza.

Para más información sobre días, horarios y ubicaciones, los vecinos pueden consultar en los CAPS más cercanos o ingresar en www.mardelplata.gob.ar/tallerespromopreventivos.