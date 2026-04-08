Retoman Actividades

Actividad física, nutrición y acompañamiento: nuevas propuestas en los CAPS
Las iniciativas se desarrollan en distintos barrios con participación de Salud, Deportes y Cultura, sin inscripción previa en la mayoría de los casos.
Las iniciativas se desarrollan en distintos barrios con participación de Salud, Deportes y Cultura, sin inscripción previa en la mayoría de los casos.
Salta, Santiago del Estero, La Pampa, San Luis y Jujuy, sumadas a las jurisdicciones a las que nunca llegó el virus, Formosa y Catamarca, avanzaban en estos días en un aislamiento administrado con reapertura de comercios y actividades productivas.