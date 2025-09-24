Este mediodía, un motociclista resultó herido tras colisionar su rodado con un vehículo tipo utilitario en las intersecciones de la avenida Jara y Chacabuco.

Personal del SAME asistió al motociclista, quien resultó con golpes por la colisión, pero se encuentra fuera de peligro.

Esa avenida resulta muy peligrosa ya que no hay semáforo, y la moto -según testigos- venía circulando bien por Jara y quien cometió la imprudencia fue el conductor de la camioneta blanca.

