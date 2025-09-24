Accidente de tránsito en avenida Jara terminó con una persona herida
Un motociclista resultó herido tras colisionar su rodado con una camioneta utilitaria. Personal del SAME asistió al motociclista.
Este mediodía, un motociclista resultó herido tras colisionar su rodado con un vehículo tipo utilitario en las intersecciones de la avenida Jara y Chacabuco.
Personal del SAME asistió al motociclista, quien resultó con golpes por la colisión, pero se encuentra fuera de peligro.
Esa avenida resulta muy peligrosa ya que no hay semáforo, y la moto -según testigos- venía circulando bien por Jara y quien cometió la imprudencia fue el conductor de la camioneta blanca.
