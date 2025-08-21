Un choque en cadena ocurrido este jueves en la intersección de Buenos Aires y Gascón dejó como saldo ocho vehículos involucrados, entre ellos un taxi Renault Logan y un Volkswagen Gol Country. El siniestro vial generó momentos de tensión en pleno centro de Mar del Plata.

En medio del accidente, un hombre que viajaba rumbo al cementerio para despedir a su nieto fallecido sufrió una descompensación por la situación y debió recibir asistencia médica en el lugar. Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales y los demás ocupantes de los vehículos solo presentaron golpes leves.

Personal policial y de emergencias trabajó en la zona para ordenar el tránsito y asistir a los involucrados. Las causas del accidente son materia de investigación, aunque testigos señalaron que la colisión se produjo en hora pico, lo que agravó las demoras en la circulación.

