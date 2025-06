Gimena Accardi y Andrés Gil protagonizan la obra En otras palabras, que hoy a las 20:30, mañana a las 20:00 y el domingo a las 19:00 se presentará en el Teatro Roxy. Una obra que ha recorrido el mundo y que desde hace un tiempo se presenta en la calle Corrientes de Buenos Aires, una obra también que habla de la memoria, el amor y el paso del tiempo, a partir del diagnóstico de Alzheimer que sufre uno de los personajes.

En otras palabras le llegó a Accardi por medio de Nicolás Vázquez, quien recorre el mundo comprando textos para adaptar, producir y dirigir. Cuando le contó de qué se trataba, la actriz no dudó: “Me contó la sinopsis y me volví loca y le dije, ‘por favor, necesito actuar esto’. Yo hacía mucho que quería hacer una obra chiquita así como de dos personajes, pero a la vez poder hacer muchas facetas en una misma obra”.

Inmediatamente se sumó Gil, también gracias a la injerencia de Vázquez. “Me lo crucé y me dice que me le había cruzado en su cabeza para protagonizar esta obra. Me habló de la historia y wow, fue muy fuerte. Casi digo que no, porque me daba realmente mucho vértigo estar ahí, me parecía casi imposible actuar algo así. Pero por suerte él con esa visión tan clara que tuvo me convenció y lo logramos. Es el día de hoy que agradezco profundamente ser parte de esto”, comentó el actor en diálogo con Los datos del día por Radio Mitre.

Obviamente el tema principal de la pieza es la memoria y para los protagonistas es algo muy fuerte. “Me cambió la forma de pensar sobre eso, de lo importante que son los recuerdos y cómo hacen a uno. Tiene que ver con algo muy existencialista, porque la pregunta de ‘quién soy’ aparece inevitablemente y a todos nos repercute, más allá de quién sea el enfermo o no. Y es una obra muy interesante que también pone en foco a quien tiene que cuidar a alguien con este tipo de enfermedad”, agregó el actor.

De la misma manera, Accardi destacó que junto a ellos dos, la música juega un papel preponderante en la obra, pero también en el tema de las enfermedades degenerativas: “Hay muchos estudios que hablan de esto. Donde las personas no se acuerdan tal vez ni quién es su madre, pero sí se acuerdan una canción, se acuerdan de un baile. La música juega un papel muy importante en la obra y con el Alzheimer, también”.

Obviamente el tema de En otras palabras llevó a los protagonistas a indagar sobre los asuntos que allí se abordan. Gil resaltó que precisamente “de las cosas que más me gustan de la actuación, lo fui descubriendo con el tiempo, es esto de investigar, aprender cosas nuevas, adentrarse en mundos totalmente desconocidos, animarse a jugar sobre eso. Y lo mejor que tiene es que no hay consecuencias, entonces podés jugar a todo”.

“Investigar y observar -agregó la actriz-. La herramienta del actor siempre es observar y sacar rasgos. En definitiva lo que hacemos es copiar algo que ya vimos, intentar hacerlo de una forma lo más natural posible, lo más creíble posible. Pero en todos nuestros personajes siempre hay retazos de gente que vimos alguna vez, que escuchamos, que nos contaron y en nuestra mente está crear eso y hacerlo lo más natural”.

“Y lo más interesante es que está la convención teatral en el medio, que en una hora y diez les contamos una vida entera, y te ponés una boina y la gente te dice ‘te creo que sos un viejo y está todo bien’, Y estamos todos creyéndonos que hay un viejo en el escenario. Ese código aceptado es hermoso”, se sumó Gil.

-Estamos rodeados de tecnología. ¿No les parece que el teatro termina siendo o va a terminar siendo cada vez más, un refugio de lo real?

Andrés Gil: Para mí eso va a cobrar cada vez más valor. En un momento donde cada vez estamos más aislados, es medio inevitable lo que está pasando, pero a mí me parece un poco triste, me da miedo. No sé hacia dónde está yendo todo esto. Hace poco vi un video de inteligencia artificial haciendo escenas ficticias y me asusté, porque por primera vez no reconocí que no eran actores. Creo que el teatro tiene algo que es realmente irremplazable, que tiene que ver con la emoción humana, la humanidad. Creo que ahí está todo eso un juego y es un alto porcentaje de lo que hace que funcione el teatro. No está lo visual como primordial y creo que va a cobrar mucho protagonismo en los próximos años.

Gimena Accardi: Es como de las pocas artes vivas que nos quedan para estar ahí todos sintiendo humanamente y en vivo, sin ningún tipo de pantalla de por medio como para entretenerse. Pensaba en la tragedia griega, hace millones de años que el teatro se creó para salir un poco de la realidad, pero para a la vez armar como una especie de ritual de refugio donde en comunidad todos se encuentran a pasar un momento y a vibrar la misma sintonía. En un anfiteatro a la luz de la luna, los tipos ahí arriba del escenario, armando sus vestuarios. Y bueno, lo seguimos haciendo el 2025. Es decir, subsistió durante años y años y creo que subsiste justamente por eso.