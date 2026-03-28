Abril arranca con una nueva ola de incrementos que golpea el bolsillo
Transporte, servicios, salud privada y alquileres se actualizan desde el inicio del mes, en un contexto de inflación sostenida y menor asistencia estatal.
Abril comienza con una nueva ola de aumentos que impactan directamente en el costo de vida, especialmente en servicios esenciales y gastos fijos de los hogares.
Desde el inicio del mes entran en vigencia actualizaciones en transporte público, tarifas de electricidad y agua, medicina privada y alquileres. Estos incrementos responden a la combinación de ajustes mensuales indexados y la reducción progresiva de subsidios estatales, en un contexto inflacionario que ronda el 3% mensual según estimaciones privadas.
Las facturas de luz incorporan nuevos cargos definidos por las distribuidoras, mientras que el agua aumenta alrededor de un 4%, aunque se mantienen ciertos descuentos para sectores de menores ingresos.
En salud, las empresas de medicina prepaga aplican un nuevo incremento cercano al 3%, acumulando varias subas en lo que va del año. A su vez, los contratos de alquiler que se actualizan en abril registran incrementos muy por encima de la inflación mensual, superando el 30% anual en algunos casos.
El panorama se completa con la presión de otros precios, como los combustibles, que ya muestran valores elevados y podrían seguir variando según el mercado internacional. En conjunto, este escenario configura un inicio de mes con fuerte impacto en el bolsillo de los argentinos.
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