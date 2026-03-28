El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTUyC) anunció la programación de abril de la Casa Mariano Mores, con conciertos gratuitos y visitas guiadas que se desarrollarán durante todo el mes en el Chalet Ave María (Alem 2469), con la participación de artistas locales y propuestas educativas.

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El espacio invita a marplatenses y turistas a conocer la trayectoria del reconocido músico a través de visitas guiadas que se realizan los lunes, miércoles y viernes a las 11:00. Durante los recorridos, se abordan aspectos de su historia, anécdotas y carrera musical, además de su vida cotidiana en la ciudad, con acceso a las habitaciones y una exhibición fotográfica familiar, con entrada libre y gratuita.

Asimismo, se ofrece un servicio educativo destinado a estudiantes de nivel secundario, terciario y universitario, bajo el eje La historia del tango a través de Mariano Mores y su vida cotidiana marplatense, que incluye contenidos sobre historia del tango, biografía del artista e historia local. Los interesados pueden inscribirse escribiendo a [email protected] o comunicándose al 4997970 (interno 2944).

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Los espectáculos musicales centrales se desarrollarán los sábados a las 20:00, con entrada gratuita y recomendación de asistir con 30 minutos de antelación. El cronograma incluye la presentación de Paula Reser el sábado 11, acompañada por Manuel Poggi en piano; Andrea Morro el sábado 18, junto a Ariel Gez en guitarra; y Rocío Baraglia el sábado 25, con un repertorio de tangos, candombes y milongas acompañada por Lucas Turquie en guitarras.

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