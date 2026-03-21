Abren una nueva semana de inscripciones para la Escuela de Oficios Teatrales en el Teatro Tronador
El Teatro Tronador fue escenario de una jornada cargada de emoción y expectativas. Este sábado se realizó la recepción de los primeros aspirantes a la Escuela de Oficios Teatrales, una propuesta formativa orientada a quienes desean desarrollarse profesionalmente en el mundo del teatro desde el trabajo detrás de escena.
La actividad contó con la presencia de integrantes del Teatro San Martín, que viajaron especialmente a Mar del Plata para acompañar el inicio de esta instancia de selección y formación.
La convocatoria superó las expectativas iniciales y evidenció el fuerte interés de jóvenes y adultos por capacitarse en oficios vinculados a la producción escénica.
Desde la organización destacaron el entusiasmo, el compromiso y la pasión de los postulantes que participaron de esta primera etapa, al tiempo que reconocieron que muchos interesados no pudieron acceder a una vacante. Por ese motivo, se decidió abrir una nueva semana de inscripciones para brindar otra oportunidad a quienes deseen formar parte del proyecto.
La formación tendrá una duración de tres años e incluirá un Ciclo Básico común y luego especializaciones en escenografía y mecánica escénica, multimedia, y vestuario y caracterización.
Las clases comenzarán el próximo 6 de abril y se dictarán de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00.
Quienes deseen inscribirse podrán hacerlo hasta el 29 de marzo a las 13:00, enviando un correo electrónico a [email protected]. El examen de ingreso está previsto para el lunes 30 de marzo a las 11:00.
Con cupos limitados, la iniciativa busca profesionalizar áreas clave del teatro que resultan fundamentales para el funcionamiento de cada puesta en escena.
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