La actividad contó con la presencia de integrantes del Teatro San Martín, que viajaron especialmente a Mar del Plata para acompañar el inicio de esta instancia de selección y formación.

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La convocatoria superó las expectativas iniciales y evidenció el fuerte interés de jóvenes y adultos por capacitarse en oficios vinculados a la producción escénica.

Desde la organización destacaron el entusiasmo, el compromiso y la pasión de los postulantes que participaron de esta primera etapa, al tiempo que reconocieron que muchos interesados no pudieron acceder a una vacante. Por ese motivo, se decidió abrir una nueva semana de inscripciones para brindar otra oportunidad a quienes deseen formar parte del proyecto.

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La formación tendrá una duración de tres años e incluirá un Ciclo Básico común y luego especializaciones en escenografía y mecánica escénica, multimedia, y vestuario y caracterización.

Las clases comenzarán el próximo 6 de abril y se dictarán de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00.

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Quienes deseen inscribirse podrán hacerlo hasta el 29 de marzo a las 13:00, enviando un correo electrónico a [email protected]. El examen de ingreso está previsto para el lunes 30 de marzo a las 11:00.

Con cupos limitados, la iniciativa busca profesionalizar áreas clave del teatro que resultan fundamentales para el funcionamiento de cada puesta en escena.