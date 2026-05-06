La Agencia de Recaudación Municipal informó que está abierta la inscripción para aspirantes a integrar la próxima Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, que se desarrollará hasta el próximo viernes 15 inclusive, dirigida a contribuyentes de tributos municipales locales.

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En ese sentido, los interesados deberán presentarse sin turno previo ante el Departamento de Contribución por Mejoras y Propiedad Inmueble, ubicado en Salta 1842, de lunes a viernes en el horario de 08:15 a 14:00.

Para completar el trámite, deberán concurrir con Documento Nacional de Identidad e instrumentos que acrediten su condición de contribuyentes de tributos municipales locales.

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La convocatoria forma parte del proceso institucional para la conformación de la Asamblea, un órgano que interviene en el tratamiento de determinadas ordenanzas de carácter fiscal.

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