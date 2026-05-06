Abren la inscripción para integrar la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes
Permanecerá abierta hasta el próximo viernes 15 y se realiza de manera presencial, sin turno previo, con documentación que acredite la condición de contribuyente.
Permanecerá abierta hasta el próximo viernes 15 y se realiza de manera presencial, sin turno previo, con documentación que acredite la condición de contribuyente.
Los interesados deberán presentarse sin turno previo hasta el 15 de mayo en la oficina de ARM -Salta al 1842-, de lunes a viernes de 8:5 a 14.
Los interesados deberán dirigirse al Departamento de Contribución por Mejoras y Propiedad Inmueble de la Agencia de Recaudación Municipal, ubicado en Salta 1842.
La medida fue anunciada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Buscan que los consumidores conozcan el impacto de la presión fiscal en los precios finales.
Fue en el marco de una Asamblea de Mayores Contribuyentes en donde solo se trató el cuadro tarifario de la Colonia de Deportes del Ente de Deportes, una situación de irregularidad administrativa. Duros cuestionamientos del Frente de Todos.