La Red Intecmar lanzará el próximo miércoles 29 la cuarta edición del Premio Anual a la Innovación en el Rectorado de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Alberdi 2695, 1° piso), con el objetivo de impulsar proyectos tecnológicos en el Partido de General Pueyrredon.

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La iniciativa, organizada en conjunto con la Municipalidad, busca reconocer y visibilizar propuestas innovadoras con valor agregado e impacto positivo, en el marco del Plan Estratégico Mar del Plata Ciudad del Conocimiento.

El acto de lanzamiento contará con la participación de autoridades como Florencia García, Fernando Graña, Guillermo Volponi y la rectora Mónica Biasone.

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Durante la jornada se realizará la apertura formal de la convocatoria y una presentación técnica del certamen a cargo de María Eugenia Libera y Walter Gregoracci, quienes detallarán las etapas y requisitos de participación.

El premio contempla dos categorías: proyectos de innovación para personas físicas, orientados a la creación de emprendimientos, y proyectos de innovación o desarrollo tecnológico en empresas, dirigidos a equipos o profesionales con iniciativas en marcha dentro de organizaciones con más de dos años de trayectoria.

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En ambas categorías se otorgarán dos premios. Además, los proyectos ganadores accederán a instancias de preincubación o incubación en la Incubadora de Empresas de la UNMDP.

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El jurado evaluará las propuestas en función de su originalidad, viabilidad comercial, impacto económico, social o ambiental, y grado de desarrollo, requiriéndose prototipos o avances demostrables.

Para más información e inscripción, los interesados pueden consultar el sitio oficial de Intecmar, donde también se encuentran disponibles las bases y condiciones del concurso.