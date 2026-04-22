Innovaciones

Abren la inscripción a una nueva edición del Premio Intecmar a la Innovación
La convocatoria contempla dos categorías y premios económicos, además de acceso a incubación de empresas, con el objetivo de fortalecer el ecosistema tecnológico local.
La convocatoria contempla dos categorías y premios económicos, además de acceso a incubación de empresas, con el objetivo de fortalecer el ecosistema tecnológico local.
La innovación tecnológica local, impulsada por la inteligencia artificial, ciberseguridad y sostenibilidad, transforma empresas y consumo. Pese a los avances en conectividad y dispositivos, persisten desafíos en infraestructura y acceso equitativo en zonas rurales.
Mañana se presentará la tercera edición de esta distinción que busca apoyar a emprendedores y empresarios, según indicó María Eugenia Liberá, responsable del Centro de Innovación Atlantis.
Los estudiantes se encuentran trabajando en el proyecto desde diciembre del 2018. "Para finales de año, si todo va bien, vamos a estar lanzando la prueba a la estratosfera", detalló el docente a cargo del proyecto.