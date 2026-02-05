Salto Luz Fotografía anunció la apertura de la convocatoria para la Residencia Salto Luz en Chapadmalal, una experiencia intensiva de formación, reflexión y producción fotográfica que se desarrollará de manera presencial del 27 al 29 de marzo en el Complejo Maresia House (Calle 745 esquina 10), con un programa de clínicas de obra y actividades en un entorno natural frente al mar.

La residencia propone encuentros de análisis y revisión de trabajos personales, presentados en formato de portfolio o como proyectos en desarrollo, con un enfoque en la fotografía como obra y la edición como discurso. También se abordarán problemáticas conceptuales vinculadas a la producción fotográfica en tiempos de sobreabundancia de imágenes y avances tecnológicos, promoviendo un espacio de trabajo colectivo y crítico.

La actividad está dirigida tanto a personas que ya cuentan con un proyecto como a quienes deseen construir uno desde cero. Se trabajará a partir de la crítica constructiva para que cada participante pueda desarrollar un cuerpo de obra propio, con material de estudio, revisión de autores y referentes teóricos, y ejercicios orientados a fortalecer la contemplación y el análisis.

Las clínicas estarán a cargo de dos docentes especializados en fotografía contemporánea, quienes coordinarán las instancias de trabajo individual y grupal durante toda la residencia.

La convocatoria está abierta a fotógrafos y artistas visuales, sin distinción de edad ni nacionalidad, que hablen español. Se seleccionarán 15 participantes. Para postularse, se deberá enviar entre 15 y 20 fotografías que representen la producción personal o el proyecto a desarrollar durante la residencia, en baja resolución, al correo [email protected] con el asunto “RESIDENCIA SALTO LUZ CHAPADMALAL”. En el cuerpo del mensaje se deberán incluir los datos personales: nombre, apellido, correo electrónico, número de celular, ciudad y país de residencia, cuenta de Instagram y, si corresponde, sitio web.

La actividad es arancelada y los valores y formas de pago se informan por consulta al mismo correo electrónico. La vacante quedará confirmada una vez abonada la seña correspondiente.