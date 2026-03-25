La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, lanzó la inscripción a un nuevo ciclo de actualización destinado a cuidadores domiciliarios. La iniciativa, coordinada por la Dirección de Personas Mayores, comenzará en abril con un primer taller titulado “Cuidar a personas mayores: desafíos actuales”, orientado a fortalecer herramientas y conocimientos en el cuidado cotidiano.

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El curso abordará aspectos fundamentales del acompañamiento en el hogar, poniendo el foco en las transformaciones que atraviesan los vínculos y las dinámicas de convivencia a partir del envejecimiento poblacional. Además, se trabajarán situaciones frecuentes que enfrentan quienes desempeñan tareas de cuidado, desde una perspectiva interdisciplinaria.

La capacitación está dirigida exclusivamente a quienes ya cuentan con certificación como cuidadores domiciliarios. En cuanto a la cursada, se ofrecerán dos opciones: una que comenzará el 6 de abril, con encuentros los lunes de 14 a 16 en la Biblioteca Parlante (Brown y 14 de Julio), y otra que iniciará el 10 de abril, los viernes de 12.30 a 14.30 en el Centro Gerontológico ubicado en Vértiz 3920. En ambos casos, el taller tendrá una duración de cuatro encuentros consecutivos.

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Las personas interesadas deberán completar el formulario online disponible en

y adjuntar la documentación que acredite su certificación. Desde el área organizadora destacaron la importancia de estas instancias de formación continua para mejorar la calidad del cuidado y acompañar los nuevos desafíos que plantea el envejecimiento de la población.

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