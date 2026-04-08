Las funciones serán los días 13, 14 y 15 de noviembre, en lo que promete ser una serie de conciertos especiales. Según se informó, el espectáculo tendrá un carácter inédito, ya que el artista repasará canciones que forman parte de la memoria afectiva de su público pero que hace tiempo no interpreta en vivo, además de incluir sus clásicos más populares y canciones más recientes.

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La propuesta contará con una destacada puesta escénica y estará bajo la producción general de Marcelo González (Plan Divino), lo que anticipa un show de alto nivel artístico y técnico.

Las entradas estarán disponibles a partir del 14 de abril a través de la plataforma TuEntrada (tuentrada.com), generando gran expectativa entre sus seguidores.

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Abel Pintos continúa con una intensa agenda. En las próximas semanas cerrará la gira con la que celebró sus 30 años de trayectoria, la cual lo llevó a recorrer distintos puntos del país. Además, a comienzos de mayo iniciará una serie de presentaciones en España, con paradas en Valencia (que ya tiene localidades agotadas), Málaga, Barcelona y Madrid.

Con este anuncio, Abel Pintos reafirma su vigencia en la escena musical argentina y suma un nuevo hito a su carrera, apostando a la cercanía con su público y a la emoción de revivir canciones que marcaron generaciones.

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