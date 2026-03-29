El artista ya había llenado la sala en su primer show el viernes 27, y repitió el éxito en esta segunda función, confirmando la fuerte conexión que mantiene con el público local. Ambas presentaciones forman parte de su gira “Abel 30 años”, con la que celebra tres décadas de trayectoria.

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Durante el recital, Abel Pintos ofreció un recorrido por su carrera, interpretando sus canciones más emblemáticas junto a los nuevos temas que marcan su presente artístico, como “La llave”, “Sin principio ni final”, “Motivos”, “Hielo al vino”, “Que me falte todo”, entre otras. La propuesta combinó momentos íntimos y emotivos con otros de gran energía, generando una respuesta inmediata del público, que acompaño con canto, baile y ovaciones de pie.

Con dos funciones a sala llena, el paso del artista por la ciudad reafirmó, una vez más, su vigencia y su lugar como uno de los referentes más importantes de la música nacional.

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