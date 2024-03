Abel revolucionó la localidad de Glew al irrumpir en un local gastronómico donde se encontraba Nahuel Ponce realizando un show tributo a su persona.

Luego de sorprender al músico y a todos los presentes, y de cantar junto a él dos canciones, contó el motivo de su presencia en el lugar.

“Primero les quiero dar las gracias a ustedes por el apoyo q le dan a él porque de alguna manera me están dando apoyo a mi también. Les voy a contar por que estamos los dos acá: hace dos días vi en Instagram, siempre veo que en distintos lugares hay personas q hacen esto del tributo.

Cuando yo era chico, cuando recién llegue a Bs As, mi salida de los fines de semana era ir a ver los tributos a Sabina y Arjona. Yo iba por los bares y veía a los aristas que hacían tributo y pensaba en el amor y respeto con el que hacían eso”

Y agregó antes de retirarse: “Me parecía muy emocionante. Es un gesto hermoso. Por eso hoy que se juntaron todos los planetas, y me dije: estoy en Bs As, tengo el tiempo, me voy hasta Glew, me voy a caer, para de alguna manera, a través de él, agradecer a todos los que hacen esto”.