La incorporación del artista fue confirmada en la previa del estreno del ciclo, que promete convertirse en una de las apuestas fuertes de la televisión en el horario central.

“Es mi sueño”, es un reality de talentos musicales que buscará descubrir nuevas voces en Argentina. En cada programa, los participantes subirán al escenario para mostrar su talento y compartir sus historias personales y los sueños que los impulsaron a competir.

Abel Pintos será parte del jurado, que además está integrado por La Mona Jiménez, Joaquín Levinton y Jimena Barón. Cada uno tendrá la tarea de evaluar las presentaciones de los participantes y acompañar el desarrollo de su desempeño dentro del certamen.

“Es mi sueño” marcará el regreso de Guido Kaczka al prime time con un formato que combina música en vivo, competencia y relatos personales. El estreno está previsto para el lunes 9 de marzo a las 21:15, con emisiones de lunes a viernes por Canal Trece.

