Luego de cuatro noches con un Luna Park colmado de seguidores, Abel Pintos reveló que dejará de cantar en la Argentina para comenzar a afianzar su presencia en el exterior, en plazas como México, a casi 30 años del debut sobre los escenarios y en un tiempo en que en su tierra natal ya tiene al público a sus pies.

En charla con América Noticias comenzó aclarando las razones por las que no se pudo concretar la idea de sumar más shows en el mítico estadio porteño, al tener en cuenta la buena aceptación y la rapidez con que se vendieron los cuatro conciertos: “Sacamos estas funciones a la venta y agotaron en dos horas. No tuvimos la oportunidad de seguir agregando fechas porque la gira continúa. El fin de semana voy a Rosario, la semana que viene estoy en Córdoba”.

Respecto del amor de su público, como en cada oportunidad que puede, se muestra agradecido por las expresiones de cariño de las que es receptor: “Me emociona mucho y lo agradezco mucho en los conciertos, porque de por sí es un esfuerzo grande en momentos como éste, pero en general siempre es un esfuerzo especial ir a un concierto, pagar por un recital no son de las cosas fundamentales de la vida, o de las básicas. Y sin embargo, muchas veces mucha gente hace un esfuerzo muy grande por estar presente ahí viendo un concierto y eso lo agradezco mucho", dijo.

Y siguió: "Pero además, también a mis conciertos viene mucha gente desde distintos lugares de Argentina, inclusive de otros países, pero toda esta gente de Argentina que viaja tantos kilómetros, además, es un esfuerzo todavía más grande. Están los pasajes, está la estadía, comer, pasar el día y yo agradezco mucho eso, porque lo reconozco, lo tengo muy presente y por eso siempre también me gusta hacer conciertos largos, con la ilusión de que todo ese disfrute para que sea un super show”.

Así, sobre los próximos pasos, el intérprete expresó: “Ya luego detengo los conciertos en la Argentina hasta fin de año porque empiezo a dedicarme a hacer una gira por otros países”, para luego ahondar: “Después de casi 30 años de música, he decidido empezar a tomar con mayor seriedad mi camino en otros países. Después de haber cumplido muchos sueños en la Argentina y en los países hermanos como Uruguay y Chile, tengo la ilusión de poder cumplir otro montón de sueños que tengo a estos 30 años de música y estos 40 de vida”.

“Necesito tiempo y dedicar ese tiempo a viajar, a compartir situaciones, momentos en el escenario y fuera del escenario con público de otros países como México, por ejemplo, desde donde me convocan mucho, donde hay mucho público esperándome, pero nunca me tomé el tiempo de poder ir a recorrerlo bueno, con eso, con tiempo y con dedicación. Así que este año desde ahora, desde mayo hasta noviembre me voy a dedicar a eso, voy a viajar. Justamente tengo una gira en Chile, Bolivia, Paraguay, Perú, México, Estados Unidos y España”, destacó sobre las plazas a las que apuntará su carrera en los próximos meses.

Los primeros días de febrero, el cantante y su mujer, Mora Calabrese, sorprendieron al confirmar que estaban esperando otro hijo. Tras días de especulaciones, finalmente revelaron que se trataba de una nena cuyo nombre será Rosario, en una publicación realizada en su cuenta de Instagram. De esta manera, la pareja anunció la llegada de un tercer integrante a la familia ensamblada que formaron. Ella es mamá de una adolescente, Guillermina, fruto de su matrimonio anterior. El artista tiene un fuerte vínculo con la joven y la llama “su hija del corazón”. Y el 21 de octubre de 2020 nació Agustín, el primer hijo biológico de la pareja, en Resistencia, provincia del Chaco.

Sobre este punto y luego de confirmar la extensa gira en el exterior, el intérprete aseguró: “Tenemos la agenda completa de un montón de cosas, el mes delicado es septiembre, porque es cuando llega Rosario, entonces es como el mes en el que no dejo que se programen muchas cosas, porque lógicamente quiero estar presente en todos los momentos que pueda de todo el proceso, por supuesto acompañando a Mora. Lo estamos disfrutando mucho, pero bueno, especialmente cuando nazca yo quiero estar presente, así que vamos a dejar septiembre ahí como más tranquilito para que ella llegue a sus anchas y cuando lo desee, y nosotros estar esperándolo con mucha ansiedad”.

Fuente: Infobae.