Abel Pintos presentó “Esperando por ti”, su nueva colaboración con ROZE
El tema combina la sensibilidad característica de Abel con la frescura y el pulso contemporáneo del dúo, dando como resultado una balada moderna atravesada por la espera, el amor y la esperanza.
Abel Pintos volvió a emocionar al público con el lanzamiento de “Esperando por ti”, una canción que marca una nueva colaboración junto a ROZE, el dúo que viene consolidándose dentro de la escena musical argentina.
La letra, cargada de emoción, invita a detener el tiempo y conectar con los sentimientos más sinceros, uno de los sellos distintivos del artista.
Musicalmente se apoya en una producción cuidada y minimalista, donde la interpretación vocal cobra protagonismo. La fusión entre ambas propuestas artísticas logra un equilibrio natural, sin perder identidad, y refuerza el clima introspectivo de la canción.
Este lanzamiento se suma a un gran presente de Abel Pintos, quien continúa explorando nuevos caminos musicales y apostando a colaboraciones que enriquecen su recorrido artístico.
Para ROZE, en tanto, la participación junto a uno de los referentes más importantes de la música popular argentina representa un paso significativo en su carrera.
“Esperando por ti” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y promete convertirse en una de las canciones más destacadas del año.
