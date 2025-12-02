En el marco del ciclo “Navidad en la Ciudad”, Abel Pintos encabezará una velada única con la interpretación completa de la Misa Criolla, una de las obras más emblemáticas de la música argentina. El concierto se realizará el lunes 8 de diciembre a las 21, en el predio de Ciudad Universitaria, con entrada gratuita y capacidad limitada.

Acompañado por el prestigioso músico y director Lito Vitale, Pintos estará al frente de una puesta de gran escala que reunirá a más de 80 artistas en escena, consolidando un espectáculo de alto impacto emotivo y sonoro para celebrar la llegada de las fiestas.

La función contará además con la participación especial de Nahuel Pennisi y Maggie Cullen, dos artistas de destacada trayectoria dentro de la música popular argentina.

Las entradas —sin cargo— pueden retirarse exclusivamente a través de www.enigmatickets.com.

El evento es organizado con el apoyo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en conjunto con Popart Music, SADAIC y el Consejo Pastoral de Buenos Aires.

