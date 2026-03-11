Abel Pintos se presentará el 27 y 28 de marzo en el Teatro Tronador BNA, uno de los principales espacios culturales de la ciudad.

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La visita forma parte de la gira con el que el cantante recorre distintas ciudades del país para repasar las canciones más importantes de su trayectoria, que lo consolidaron como uno de los artistas más populares de la música argentina.

Durante los shows, el público podrá disfrutar de un repertorio que incluye sus grandes éxitos y temas emblemáticos, además de sus últimos lanzamientos. La gira propone un recorrido por los distintos momentos de la carrera del artista que con el tiempo logró construir una sólida trayectoria dentro de la música popular.

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Con tres décadas de carrera, Abel Pintos se convirtió en uno de los cantautores más convocantes del país, con múltiples discos, premios y presentaciones en los principales escenarios de Argentina y Latinoamérica.

El artista volverá a encontrarse con el público marplatense en dos noches que prometen ser especiales dentro de una gira que celebra 30 años de música, escenarios y canciones.

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