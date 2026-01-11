El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María vivió una de esas noches que no se borran fácil. El primer sábado de la edición 60 explotó de emoción cuando Abel Pintos se adueñó del escenario y bajó el telón del Día 3 con un show demoledor, cargado de canciones, sorpresas y pura comunión con el público.



Durante más de dos horas, Abel desplegó un repertorio de 30 temas que recorrieron distintos momentos de su carrera y mantuvieron a la multitud encendida de principio a fin. Cada canción fue coreada como un himno, en una noche donde la conexión entre artista y gente se sintió a flor de piel.



Pero el punto más alto llegó cuando el escenario se transformó en una verdadera peña federal. Abel invitó a compartir el momento a OrellanaLucca, Mati Rojas, Daniel Cuevas y Los Nocheros, dando lugar a una guitarreada inolvidable, llena de clásicos folklóricos y abrazos entre colegas. Más que un segmento del show, fue un encuentro entre amigos que el público celebró de pie.



La química con Los Nocheros venía calentando motores desde antes: Abel ya había sorprendido al subir al escenario del grupo salteño, donde interpretaron juntos “Sin principio ni final” y “No saber de ti”, desatando la ovación general.



Con esta presentación, Abel Pintos volvió a demostrar por qué es uno de los nombres más convocantes de la música argentina: oficio, emoción y una capacidad intacta para generar momentos únicos.



La gira de verano sigue su curso y promete más noches intensas:

11/1 Diamante, Entre Ríos

16/1 El Mollar, Tucumán

17/1 Punilla, Córdoba

18/1 Palpalá, Jujuy

23/1 Concordia, Entre Ríos

24/1 Tres Arroyos, Buenos Aires

25/1 Chivilcoy, Buenos Aires

26/1 Cosquín Folklore, Córdoba

30/1 Santa María, Catamarca



