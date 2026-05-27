Tras conocerse el reconocimiento, el artista compartió su emoción en redes sociales y agradeció tanto al público como al equipo que formó parte del proyecto. “Este es un álbum tan especial para mí. Gracias a la vida por darme un gusto personal”, expresó al publicar una imagen junto a la estatuilla.

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El músico también destacó el acompañamiento que recibió a lo largo del proceso creativo y durante su carrera: “Ustedes lo apoyaron como cada gesto de mi carrera y lo recibieron con el mismo respeto y amabilidad”, escribió.

Abel Pintos también aprovechó el momento para reconocer a quienes participaron en el álbum. “Gracias a todos los que participaron en él y creyeron en esta propuesta particular y conceptual”, señaló. Y cerró su mensaje con una frase dedicada a sus seguidores: “Nos vemos en la música”.

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El álbum premiado reafirma el presente artístico del artista, uno de los músicos más destacados de la escena nacional, con una carrera consolidada y una fuerte conexión con el público argentino y latinoamericano.

Los Premios Gardel, organizados por CAPIF , reconocen cada año a los artistas, productores y trabajos discográficos más destacados de la música argentina. En esta edición, Abel Pintos volvió a posicionarse entre los nombres más celebrados de la ceremonia.

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El reconocimiento por Gracias a la Vida se suma a una extensa lista de distinciones obtenidas por el artista a lo largo de su trayectoria, marcada por el éxito de sus discos, giras y presentaciones en los principales escenarios del país.