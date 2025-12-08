Abel Pintos festejó sus tres décadas en la música con un emotivo concierto en Ciudad Universitaria. Ante 20.000 personas, el cantante repasó un repertorio que recorrió toda su trayectoria, desde el folklore de sus inicios hasta el pop y la canción latina que lo consolidaron como uno de los artistas más convocantes del país.

Acompañado por una banda numerosa y de altísimo nivel (entre ellos Ariel Pintos y Marcelo Predacino en guitarras y producción musical); Fredy Hernández (teclado); Dani Castro (bajo); Colo Belmonte (batería y percusión); Julio Flores (acordeón); Víctor Carrión (saxo y flauta); Ramiro Lesbergueris (trompeta); Patricio Villarejo (cello y arreglos de cuerdas); Andrés Hojman (viola); Pablo Aznárez (primer violín) y Kevin Naranjo (segundo violín). Abel Pintos desplegó un espectáculo con puesta visual de nivel internacional, bajo la producción de Plan Divino.

A 30 años de su debut en los escenarios y 28 de la grabación de “Para cantar he nacido”, su primer álbum, Abel Pintos mostró la evolución artística que lo llevó del folklore juvenil de los 90 a convertirse en un artista pop-romántico de alcance masivo.

En sus comienzos León Gieco fue su padrino artístico. Luego de haber sido descubierto por un reconocido periodista musical y un productor que lo impulsaron a dar sus primeros pasos profesionales.

Uno de los momentos más celebrados fue su interpretación de “Para cantar he nacido”, la chacarera de Bebe Ponti y Horacio Banegas que marcó sus inicios. También emocionó su versión de “Ojos de cielo”, de Víctor Heredia.

El concierto, de más de treinta canciones, combinó hits de todas sus etapas y mantuvo a sus seguidores cantando y bailando de principio a fin. La propuesta estética apuntó siempre al protagonismo absoluto del cantante: su voz impecable, sus característicos agudos, su expresividad y su presencia escénical.

La noche confirmó su presente artístico: un Abel Pintos sin techo, dueño de una convocatoria arrasadora y con un repertorio que conecta con públicos de toda Latinoamérica.

El lunes 8 volverá al mismo escenario para interpretar la “Misa Criolla” de Ariel Ramírez, con la dirección de Lito Vitale y la participación de Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y entre otros invitados.