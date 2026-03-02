El cantante argentino Abel Pintos volvió a demostrar por qué es uno de los artistas más convocantes del país. Este fin de semana se presentó en la ciudad de Rafaela, en la provincia de Santa Fe, ante más de 15.000 personas que disfrutaron de un espectáculo inolvidable.

El show, que se extendió durante dos horas y media, formó parte de la gran gira nacional que el artista viene desarrollando con éxito. Con un repertorio que combinó sus más recientes estrenos con los clásicos que marcaron su carrera, Pintos ofreció una noche cargada de emoción y conexión con el público.

Desde los primeros acordes, la multitud acompañó cada canción, generando un clima festivo y familiar que se mantuvo de principio a fin. La puesta en escena, el despliegue técnico y la calidez del artista consolidaron una velada que quedará en la memoria del público.

Como adelantó Abel en sus redes sociales, esta semana llega nueva música. El próximo jueves 5 de marzo estrenará su nueva canción, “Todo de mí”, un lanzamiento que ya genera gran expectativa entre sus seguidores.

Abel Pintos continúa reafirmando su vigencia artística y su capacidad de convocatoria, llevando su música a cada rincón del país y renovando el vínculo con su público en cada presentación.

